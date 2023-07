Atriz nega falar com famoso repórter de Fórmula 1: «De certeza que teria sido extremamente interessante...»

A carregar o vídeo ...

Os minutos que antecederam o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 ficaram marcado por um pequeno incidente na chamada 'grid walk', onde habitualmente andam muitos famosos misturados entre os carros, pilotos e mecânicos. Ora, esse momento costuma ser aproveitado pelas estrelas para se exibirem e falarem um pouco, mas nem todos têm a mesma vontade. Como foi o caso da atriz e modelo Cara Delevingne, que decidiu ignorar por completo a questão de Martin Brundle, repórter da Sky Sports que é uma verdadeira lenda da modalidade.



Brundle insistiu, alguém da equipa da atriz disse que esta não queria falar, o repórter ripostou com um "mas toda a gente tem de falar, é esse o acordo" e voltou a insistir. Aí, claramente pouco interessada em falar, Cara Delevingne soltou um "não, não, não consigo ouvir nada". Brundle desistiu e soltou no ar um "Ok, estou certo de que teria sido extremamente interessante".