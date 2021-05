Atuação incrível de Enzo Pérez na baliza: o médio calçou as luvas e fez tudo isto

A carregar o vídeo ...

Enzo Pérez, antigo médio do Benfica, foi para a baliza no jogo do River Plate diante do Independiente Santa Fé, para a Libertadores, na sequência do surto de covid-19 que deixou a formação argentina com apenas 11 jogadores disponíveis. O jogador calçou as luvas, defendeu o que tinha de defender e a equipa ganhou, por 2-1 . Eis alguns dos seus melhores momentos, num vídeo partilhado pela Conmebol.