Michael Jordan garantiu no documentário 'The Last Dance' que não teve qualquer influência no facto de Isiah Thomas não ter integrado o Dream Team, mas um jornalista que lhe fez uma entrevista em 2011 revelou esta terça-feira um áudio onde o antigo jogador dos Bulls admite que não integraria a seleção dos Estados Unidos se o então base dos Pistons lá estivesse.