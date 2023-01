Áudio pornográfico interrompeu emissão da BBC quando Lineker e Shearer estavam em direto

A carregar o vídeo ...

O antigo avançado inglês Gary Lineker viveu esta terça-feira muito provavelmente o momento mais constrangedor da sua carreira enquanto comentador desportivo na BBC. O ex-internacional por Inglaterra preparava-se para dar início aos comentários na partida entre Wolverhampton e Liverpool, a contar para a Taça de Inglaterra, quando de repente foram ouvidos gemidos sexuais (esse mesmo áudio que ninguém deseja abrir em lugares públicos) na transmissão. O antigo jogador bem tentou disfarçar, mas não conseguiu aguentar o riso, assim como Alan Shearer, lenda do Newcastle, que também se encontrava no painel a comentar a partida.



De seguida, nas redes sociais, Gary Lineker revelou ter encontrado um telemóvel suspeito algures no cenário. "Bem, encontrámos este telemóvel com fita cola no cenário. A sabotagem foi divertida", escreveu.