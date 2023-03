Auditor diz a António Oliveira em Tribunal que "os portugueses estão a querer marcar território" e é denunciado por xenofobia

A carregar o vídeo ...

António Oliveira, treinador do Coritiba, foi ouvido no âmbito de desacatos. No Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, o auditor interveio e recordou outros episódios em que o treinador português se possa ter excedido, sendo que para isso utilizou o caso de Abel Ferreira, do Palmeiras. "Fui ver jogos do Benfica em Portugal por algumas vezes e estou preocupado porque os técnicos portugueses que estão a trabalhar atualmente no Brasil parece que estão a querermarcar território", disse Rubens Dobranski na sessão de julgamento. António Oliveira não gostou do que ouviu. "Não olho nacionalidades, a religiões, a cores. Para mim as pessoas, cada uma tem a sua índole, a sua educação e a sua formação. Eu tenho a minha, a minha forma de viver o jogo", vincou. Contudo, a polémica estalou e o auditor foi denunciado por xenofobia por parte da Cáritas Brasileira Regional Paraná, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Além disso, também Athletico Paranaense, Coritiba e Palmeiras já repudiaram o comentário infeliz de Rubens Dobranski.