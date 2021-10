«Aurah atropelou-o!»: o cântico dos adeptos do Tenerife dirigido a Jesé Rodríguez e namorada

A carregar o vídeo ...

A mais recente polémica a envolver Jesé Rodríguez, ex-Sporting, continua a dar que falar. Depois de uma alegada discussão violenta entre o jogador espanhol e Aurah, a namorada, esta terá tentado atropelar o avançado. As afirmações foram imediatamente negadas por ambos , mas quem aproveitou foram os adeptos do Tenerife, o mais recente adversário do Las Palmas, que dedicaram um cântico especial ao casal. (Vídeo: Twitter AleLuisRolo)