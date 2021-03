A carregar o vídeo ...

Auriol Dongmo esteve na nossa redação para receber o Record de Ouro, ao lado de Patrícia Mamona. A atleta do Sporting relembrou as emoções do triunfo nos Europeus de Pista Coberta e relembrou como se apaixonou pelo nosso país. Sobre o filho, palavras emocionadas e de amor incondicional...