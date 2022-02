A carregar o vídeo ...

O australiano John Millman protagonizou esta terça-feira uma das desistências mais insólitas nos últimos tempos no ténis mundial. Aconteceu no Torneio de Acapulco, quando foi forçado a retirar-se no duelo com Marcos Giron, ao segundo set, depois de ter sido atingido pela bola no rosto. A forma como a cena sucede até parece surreal!