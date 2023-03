Autocarro da equipa feminina do Sporting foi apresentado e acabou a acelerar... no Autódromo do Estoril

A carregar o vídeo ...

O Sporting apresentou este sábado, na Academia Cristiano Ronaldo, o novo e personalizado autocarro que vai servir todos os escalões do futebol feminino, em evento que contou com a presença do presidente leonino, Frederico Varandas. As jogadoras Ana Borges, Rita Fontemanha, Bruna Lourenço, Brenda Pérez, Cláudia Neto, Joana Martins, Ana Capeta Hannah Seabert e Chandra Davidson foram as primeiras a conhecer o novo veículo, que depois até foi acelerar... para o Autódromo do Estoril.