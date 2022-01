Autocarro do At. Madrid atacado na chegada à Reale Arena: 3 vidros ficaram partidos

A carregar o vídeo ...

Viveram-se momentos de pânico no interior do autocarro do At. Madrid na chegada à Reale Arena, palco do duelo desta noite da Copa do Rei diante da Real Sociedad. Um grupo de adeptos bascos atacou o autocarro, lançou vários objetos e acabou mesmo por partir três vidros da viatura na qual seguiam João Félix e companhia. Em face do sucedido, a polícia basca (a ertzaintza) foi forçada a intervir, ao passo que Diego Simeone, em pé no autocarro, não escondeu o seu desagrado com a ação da segurança. (Vídeos: Marca e Cadena SER)