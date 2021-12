A carregar o vídeo ...

O Benfica chegou esta tarde a Vila Nova da Gaia para estagiar numa unidade hoteleira a pensar no clássico com o FC Porto, da Taça de Portugal, que está agendado para esta quinta-feira, no Estádio do Dragão. À chegada, o autocarro dos encarnados foi recebido por cerca de 20 adeptos das águias. [Vídeo: Record]