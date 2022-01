A carregar o vídeo ...

A rivalidade entre o Famalicão e o P. Ferreira é uma das mais intensas da zona norte do país e os adeptos dos minhotos fizeram questão de mostrar que estão com a equipa antes do embate com os castores. Nesse sentido, algumas centenas de pessoas receberam o autocarro do clube com cânticos e aplausos aquando da chegada ao estádio.