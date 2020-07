A carregar o vídeo ...

A comitiva do FC Porto saiu do Estádio do Dragão em clima de festa. Os adeptos do FC Porto voltaram a dizer presente na partida da equipa e concentraram-se junto ao centro comercial Alameda, o sítio possível para o efeito, visto que a polícia fez um perímetro ao redor do reduto portista. À passagem do autocarro, a festa foi total. Houve cânticos, potes de fumo e muito apoio. [Vídeo: Pedro Morais/Record]