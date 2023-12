A carregar o vídeo ...

O clássico entre Liverpool e Manchester United vai certamente ser quente dentro do campo, mas infelizmente já começou com uma cena lamentável ainda antes do apito inicial. No caminho para o estádio, o autocarro dos red devils foi atingido por uma garrafa de cerveja, lançada por um adepto dos reds, que até filmou o momento e o partilhou nas redes sociais.