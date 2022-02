A carregar o vídeo ...

Ath. Bilbao e Real Madrid encontram-se esta noite num duelo cheio de história e rivalidade na Taça do Rei e o embate já começou... fora do campo. À chegada a San Mamés, o autocarro dos merengues foi alvo do lançamento de vários objetos, entre os quais garrafas, tendo um dos vidros laterais ficado mesmo estilhaçado.