A carregar o vídeo ...

O autocarro do Sp. Braga foi atacado à passagem por Guimarães, no regresso a casa depois da goleada em Paços de Ferreira (1-5). Segundo o Correio da Manhã, uma pedra com mais de um quilo foi arremessada em direção ao veículo, mas acabou por atingir o carro de um segurança do clube, que ficou ferido e teve de receber assistência hospitalar. [Vídeo: CMTV]