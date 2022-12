Autocarro dos adeptos do Leixões avariou e clube disponibilizou-se para os ir buscar

A carregar o vídeo ...

O Leixões conseguiu, este domingo, um empate em Arouca que lhe abre boas perspetivas de seguir em frente na Allianz Cup, mas a verdade é que o jogo ficou marcado por outro dado curioso. A cerca de 30 km de Arouca, o autocarro que transportava os adeptos do Leixões avariou e o clube acabou por disponibilizar as pouco mais de quatro dezenas de pessoas que se deslocaram desde Matosinhos para apoiar os bebés do Mar. Uma atitude enaltecida pelo treinador Vítor Martins após o encontro