O Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, recebe esta terça-feira a segunda mão das 'meias' da Liga dos Campeões e o recinto encheu para o grande dérbi de Milão. Ainda assim, as reações foram diversas relativamente aos autocarros, com grande apoteose a receber os nerazzurri e com insultos à mistura o da equipa de Rafael Leão.