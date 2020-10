Autódromo do Algarve lança apelo e garante que "distanciamento social está a ser cumprido"

A carregar o vídeo ...

Através do Facebook oficial, o Autódromo Internacional do Algarve lançou um apelo aos adeptos para que no domingo, no dia do Grande Prémio de Portugal, respeitem as regras impostas pela Direção Geral da Saúde, isto na sequência de algumas imagens que circularam nas redes sociais nas quais as mesmas estariam a ser violadas. Através da publicação, e para lá do apelo feito, o AIA mostra um "vídeo aéreo, onde pode perceber-se que o distanciamento está a ser cumprido."



"Amanhã chega o tão esperado dia! Passados 24 anos, as luzes de partida vão apagar-se mais uma vez em Portugal.

Durante o dia de hoje, surgiram imagens onde parece que não está a ser cumprido o distanciamento social em eventos, imposto pela Direção Geral da Saúde. Como todos sabemos, por vezes, estas não representam a realidade.

Amanhã, para o grande dia, o controlo de lugares sentados será ainda mais rigoroso, para evitar que haja incumprimento das normas exigidas.

Deixamos este vídeo aéreo, onde pode perceber-se que o distanciamento está a ser cumprido.

Gostávamos também de lembrar todos os espectadores, que os comentários positivos que recebemos, poderão ser determinantes para voltarmos a receber um Grande Prémio em Portimão!

O uso de máscara é obrigatório. Vamos manter-nos seguros!"