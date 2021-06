Autogolo inacreditável: guarda-redes do V. Setúbal fez isto na qualificação para o Mundial

A carregar o vídeo ...

Josué Duverger, guarda-redes de 21 anos do V. Setúbal, marcou um dos autogolos mais caricatos dos últimos tempos. Na última madrugada, em jogo de qualificação da CONCACAF para o Mundial'2022, o guardião da seleção do Haiti 'meteu os pés pelas mãos' frente ao Canadá e, aos 46 minutos, com um erro monumental, permitiu o 1-0 aos canadianos, que viriam a vencer por 3-0 e consumaram assim o apuramento para a fase seguinte do apuramento.