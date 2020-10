Avançado bósnio no hospital após entrada violentíssima

A carregar o vídeo ...

Elvir Koljic era um dos jogadores mais valiosos do campeonato romeno, estava na mira de vários clubes estrangeiros, mas esta sexta-feira muito provavelmente o sonho de dar o salto ter-se-é esfumado. Tudo por causa de uma violenta entrada de um adversário no duelo com o Politehnica Iasi. Marius Mihalache, o autor da entrada, foi expulso e Koljic teve mesmo de ser transportado para o hospital de imediato. Refira-se que a equipa médica foi mesmo forçada a cortar a chuteira do jogador com uma tesoura de forma a tirá-la do pé.