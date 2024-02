A carregar o vídeo ...

Os instantes após o apito final do Bahia-Sport (2-1) ficaram marcados pela agressão lamentável - com uma cabeçada no peito - do avançado brasileiro Everaldo, da equipa da casa, ao central Alisson Cassiano. O momento, não captado pela transmissão televisiva, foi filmado por alguns adeptos que se encontravam nas bancadas e partilhado de imediato nas redes sociais. (Vídeo: X)