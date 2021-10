Avançado brasileiro protagoniza falhanço inacreditável numa jogada em que tirou o golo... a um colega

A carregar o vídeo ...

Aconteceu no jogo da 28.ª jornada do Brasileirão entre Bragantino e São Paulo e promete fazer correr muita tinta. Decorridos 20 minutos da partida, a equipa visitante tem uma oportunidade flagrante para abrir o marcador: Igor Gomes faz um grande passo para Luciano, e o avançado do São Paulo, já dentro da área, passa por dois adversários antes de chocar com o colega de equipa, Pablo, que 'rouba' o lance e, isolado, atira a bola... por cima, para desespero do treinador Rogério Ceni. (Vídeo: Marcelo Hazan/Twitter)