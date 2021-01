Avançado do Motherwell saltou mais do que Cristiano Ronaldo neste golo, garantem escoceses

A carregar o vídeo ...

Bevis Mugabi é o jogador do momento na Escócia. O avançado do Motherwell marcou na vitória (2-1) sobre o Ross County mas o que ficou na retina foi o salto vertiginoso que lhe permitiu faturar de cabeça após um canto. Uma elevação tão expressiva que o Motherwell garante que o atacante inglês, de 25 anos, saltou mais alto do que Cristiano Ronaldo quando este marcou à Udinese .: 2,62 metros contra 2,56, com uma impulsão de 75 centímetros contra 71 cm.