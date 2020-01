Avançado do Portsmouth subiu às alturas, fez o golo e... acabou ignorado pelos colegas nos festejos

A carregar o vídeo ...

Momento insólito em jogo da Taça de Inglaterra. O Portsmouth bateu (4-2) o Barnsley e assegurou a presença nos 'oitavos' da prova, mas houve um golo que ficou na memória de todos os jogadores... especialmente de John Marquis. O avançado do Portsmouth colocou, em cima do intervalo, a equipa de Portsmouth a vencer por 2-0 após a converão de um pontapé de canto, mas foi completamente ignorado pelos companheiros de equipa, que foram festejar com aquele que julgavam ter sido o marcador. [Vídeo: The Emirates FA Cup]