Avançado do Santos reage a comentário racista: «Justiça não pune os preconceituosos, vermes»

"Antigamente não tinha voz ativa, passava desapercebido. Muita gente que não tem voz ativa baixa a cabeça a anda. Eu brigo pela causa porque tenho voz. E isso só mostra que quem não tem voz passa por coisa pior. A gente tem aceitado muito ainda. E a Justiça não pune esses preconceituosos, vermes. Mas Deus perdoa, cara. Fica em paz", afirmou em lágrimas Marinho, avançado do Santos, sobre o comentário racista de Fabio Benedetti na rádio 'Energia 97' ao abordar a expulsão do jogador no jogo frente ao Ponte Preta