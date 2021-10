A carregar o vídeo ...

Ayoze Pérez, avançado espanhol do Leicester, gravou um vídeo com o intuito de explicar aos seus seguidores o valor das roupas que tem vestidas, bem como dos acessórios que enverga, quase 16 mil euros no total. O vídeo está a ser partilhado nas redes sociais e os comentários não são propriamente abonatórios... (Vídeo Twitter)