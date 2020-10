A carregar o vídeo ...

A profunda crise que atingiu o Aves levou à separação definitiva de clube e SAD, com o clube a inscrever a sua equipa nos escalões distritais da AF Porto. Esta sexta-feira foi dada a conhecer a nova camisola, com nova marca de equipamentos e com os 90 anos do clube bem assinalados na frente da camisola. [Vídeo: CD Aves]