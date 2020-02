A carregar o vídeo ...

Um avião da Air Canada, que saiu do aeroporto de Barajas, em Madrid, com destino a Toronto, terá sofrido um problema no trem quando levantou voo da capital espanhola e neste momento sobrevoa os céus de Madrid, a uma altitude relativamente baixa, com o intuito de perder combustível e assim depois fazer uma aterragem de emergência . Estão 130 pessoas a bordo. (Vídeo Twitter)