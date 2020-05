Avião despenha-se no Paquistão com 107 pessoas a bordo após piloto relatar "falha técnica"

A carregar o vídeo ...

Um avião com 107 pessoas a bordo, 99 passageiros e oito tripulantes, despenhou-se esta sexta-feira numa zona residencial perto do aeroporto internacional de Jinnah, Karachi, no Paquistão, após o piloto ter relatado uma "falha técnica". A aeronave A320 Airbus da Pakistan International Airlines estava a aproximar-se do aeroporto quando caiu em cima de casas perto do local, em Model Colony.