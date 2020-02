A carregar o vídeo ...

Heung-min Son, Harry Kane e Moussa Sissoko eram peças fundamentais na equipa do Tottenham mas lesionaram-se e não podem ajudar os spurs até ao final da época. Na antevisão ao dérbi londrino com o Chelsea, para Premier League, o técnico José Mourinho foi 'bombardeado' com perguntas sobre a onda de lesões que assola o plantel e reagiu de forma curiosa. [Vídeo: Omnisport]