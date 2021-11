Balakov a Record: «Sporting mostrou que não está muito longe do nível de Bayern, Dortmund, City, Real Madrid...»

A carregar o vídeo ...

Krassimir Balakov visitou a redação de Record no dia seguinte à vitória do Sporting sobre o Borussia Dortmund e esse jogo foi um dos temas em destaque na entrevista exclusiva. O búlgaro, antigo jogador dos leões, elogiou o futebol da equipa de Rúben Amorim e defendeu que este Sporting pode dar luta aos grandes do futebol europeu. Não perca a entrevista na edição impressa de Record de amanhã e no Record Premium.