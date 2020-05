A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Zenit associaram-se aos festejos do 95.º aniversário do clube de uma forma bem original. Às 6 da manhã locais um dos maiores balões de ar quente da Rússia (com um volume de 10 mil metros cúbicos) subiu a uma altura de 150 metros e elevou uma tela criada pelo movimento unido dos fãs. (Vídeo Zenit)