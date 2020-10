A carregar o vídeo ...

Um golo aos 90 minutos 'estragou' a estreia de Ricardo Sá Pinto como treinador do Vasco da Gama. O técnico português estava a pedir falta a favor da sua equipa no lance que antecedeu o golo de Everaldo: vitória do cruzeiro por 2-1 mesmo ao cair do pano. No final, Sá Pinto ainda viu o cartão amarelo. [vídeo: TV Globo]