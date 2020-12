A carregar o vídeo ...

Desde que se mudou para o Tottenham, Gareth Bale não parece o mesmo, sempre de sorriso na cara e piadas prontas. Neste caso, o avançado galês meteu-se com Karius, quando num lance do treino o companheiro de equipa Son Heung-Min falhou uma bola... os adeptos do Liverpool, clube do guarda-redes, que está cedido ao Union Berlin até final da temporada, é que não acharam muita graça à brincadeira.