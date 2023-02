A carregar o vídeo ...

Gareth Bale deixou o futebol para trás após o Mundial do Qatar e vai apostar no golfe, modalidade que nunca escondeu ser uma paixão. O galês estreia-se no AT&T Pebble Beach Pro-Am, na Califórnia (Estados Unidos), e brilhou com uma tacada desde o caminho do buggey. Não entrou por pouco e ficou perto da bandeira.