José Mourinho volta a ter motivos para sorrir. Gareth Bale aproveitou um grande trabalho de Reguillón na esquerda do ataque do Tottenham e atirou, de cabeça, para o fundo da baliza do Brighton, golo que confirmou o triunfo dos spurs por 2-1 e que deixa a equipa londrina no 2.º lugar da tabela classificativa. [Vídeo: VSports]