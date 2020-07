Bale sempre em foco: os 'binóculos' animaram mais do que os golos do Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Gareth Bale continua em foco no Real Madrid, mas ao contrário do que normalmente sucede com uma superestrela não é por causa das suas atuações. O galês tem estado em foco pela forma como se comporta no banco de suplentes, com cenas que têm dado pano para mangas em Espanha. Ora, o extremo parece estar a gostar do destaque e lá continua a fazer das suas, como sucedeu esta segunda-feira no duelo com o Granada. Para lá do episódio dos 'binóculos' , que o deixou super animado, o extremo mostrou-se depois pouco entusiasmado com os golos da vitória da sua equipa e até aparentou estar... ensonado. (vídeo: Movistar+)