Romelu Lukaku esteve, uma vez mais, em destaque no Inter. O avançado belga, de 26 anos, apontou um dos quatro golos do triunfo (4-2) da formação nerazzurri diante do rival AC Milan. No final do encontro, Lukaku mostrou a festa que os jogadores e staff técnico do Inter fizeram no balneário... com um semi-nu em destaque. [Vídeo: Instagram]