Balneário, ginásios e zonas de lazer: Famalicão dá a conhecer o centro de treinos

A carregar o vídeo ...

O Famalicão divulgou esta segunda-feira um vídeo que dá a conhecer ao pormenor todas as instalações do centro de treinos, infraestrutura que se encontra ao serviço da equipa profissional, bem como a instalação do novo relvado no Centro de Treinos dos minhotos. Para lá dos relvados de treino, as imagens incluem também um vislumbre sobre as zonas de lazer, balneários e a variedade de ginásios à disposição dos jogadores. [Vídeo Twitter Famalicão]