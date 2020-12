Balotelli mostra estragos em carro assaltado e ameaça ladrão: «Reza para que não descubra quem és»

A carregar o vídeo ...

Dizer que estava furioso talvez seja pouco para descrever como terá ficado Mario Balotelli após encontrar o seu carro com os vidros partidos. O jogador italiano divulgou no Instagram as imagens dos 'estragos' e um aviso... ao ladrão. "Sei que tu... TU quem quer que sejas vais ver esta mensagem. Aviso-te, será melhor rezares e rezares com força, para que eu nunca descubra quem tu és porque se o fizer vais ser perseguido pela vida e pela justiça. Cobarde", escreveu