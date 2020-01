Balotelli perdeu a paciência e pediu ao árbitro para interromper jogo

A carregar o vídeo ...

"Adeptos da Lazio que hoje estiveram no estádio, tenham vergonha!". Foi assim, através do Instagram, que Mario Balotelli visou diretamente os adeptos da equipa romana na sequência dos cânticos de índole racista de que foi alvo durante a partida, que levaram mesmo o avançado do Brescia a pedir a interrupção da partida na primeira parte. Nessa partida, refira-se, Super Mario fez um golo, mas a Lazio acabaria por vencer por 2-1.