A 26 metros da baliza, num disparo a 123 km/h. Foram estas a contas feitas pela beIn Sports relativas ao grande golo este domingo marcado por Mario Balotelli no empate do 'seu' Adana Demirspor na visita ao reduto do Göztepe. Aos 31 anos, Super Mario leva 7 golos esta época em 18 partidas no campeonato turco.