Bancos de Arouca e Sporting 'pegados' após o golo de Paulinho: Joel Pinho e Hélder Godinho expulsos

A carregar o vídeo ...

O golo de Paulinho, já nos descontos da primeira parte da meia-final da Allianz Cup entre Arouca e Sporting, despoletou um misto de reações nos bancos das duas equipas. Os leões festejavam, virados para o banco adversário - que momentos antes havia feito o mesmo no golo (posteriormente anulado) de Antony -, a finalização certeira do avançado e a reação arouquense não foi a melhor. Os ânimos aqueceram de parte a parte, com o quarto árbitro a tentar evitar confusões de maior, e no final dois elementos do banco arouquense acabaram por ser expulsos. Joel Pinho (diretor-desportivo) e Hélder Godinho (treinador de guarda-redes) foram os dois elementos do Arouca que receberam ordem de expulsão.