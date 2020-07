Banega em nova polémica: jogador do Sevilha em discoteca sem cumprir normas de segurança

A carregar o vídeo ...

Mais uma polémica a juntar ao currículo de Ever Banega e novamente por não cumprir as recomendações impostas devido à pandemia. Desta feita, o jogador do Sevilha esteve numa discoteca em Valencia onde foi apanhado sem máscara ou qualquer distanciamento social no sábado, no mesmo dia em que aquele espaço noturno foi notícia por terem sido detetados 12 casos de Covid-19 em funcionários. O vídeo foi publicado no Instagram da mulher de Banega e rapidamente se tornou viral [Vídeo Twitter]