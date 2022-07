A carregar o vídeo ...

O avançado Simon Banza, anunciado hoje como reforço do Sp. Braga até 2027, chegou esta noite a Portimão, onde a equipa cumpre o estágio de pré-temporada. Nas imagens divulgadas pelo clube, são audíveis as palavras do técnico Artur Jorge para o seu novo avançado: "Bem-vindo! Preparado agora para trabalhar bem? E, seguramente, ter sucesso." [Vídeo: SC Braga]