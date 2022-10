A carregar o vídeo ...

Bárbara Timo (-63 kg) foi eliminada nas meias-finais dos Mundiais de Tashkent, capital do Uzbequistão, e vai agora lutar pela medalha de bronze. No combate que dava acesso à final, a judoca do Benfica (26º do ranking mundial) de 31 anos acabou por ser derrotada pela japonesa Megumi Horikawa (13ª), a 1.56 minutos do final. [DR]