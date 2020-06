A carregar o vídeo ...

A Liga espanhola regressa quinta-feira após a paragem devido à pandemia mas o Barcelona entra em campo apenas no sábado com uma deslocação a Maiorca. O plantel catalão voltou esta segunda-feira ao trabalho , Quique Setién já contou com Messi e Nélson Semedo sem limitações físicas e ambos podem ser opção do técnico para a partida da 28.ª jornada da La Liga. [Vídeo: Omnisport]