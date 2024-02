A carregar o vídeo ...

Depois de ter assistido Robert Taylor para o primeiro da partida frente ao Real Salt Lake, Lionel Messi esteve também no 'tiki-taka' com Luis Suárez, a fazer lembrar os tempos da dupla sul-americana no Barcelona, que fechou as contas do jogo de estreia da equipa de Flórida na MLS 2024. [Vídeo: Inter Miami/Apple TV]