Antes do pontapé de saída do troféu Joan Gamper , sábado, o Barcelona apresentou este vídeo, com todos os jogadores do plantel. Segundo a imprensa espanhola, a breve aparição de Rafinha, Luis Suárez e Vidal é indicativa que os jogadores estarão de saída do clube. Recorde-se que esta pré-época também Messi ameaçou bater com a porta.